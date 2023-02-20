Силовики задержали автора и единственного подписчика телеграм-канала «Каратели»

Силовики задержали автора единственного подписчика телеграм‑канала «Каратели», в котором он сохранял данные о воинских частях. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

В «покаянном» видео задержанный говорит, что вел телеграм-канал, названный «Каратели», для себя. В нем он сохранял данные о сотрудниках силовых структур и расположении воинских частей, рассказал на камеру задержанный.

Согласно скриншоту, который используют авторы видео, на канал подписан один человек.

«На логотип, естественно, поставил свастику», — написали авторы провластного телеграм-канала.