За отказ обслуживать российских военных директора магазина автозапчастей приговорили к штрафу в 300 базовых величин

Суд Барановического района и города Баранович пригорил 65-летнего директора магазина автозапчастей Виктора Макаренко к штрафу в 300 базовых величин, передает «Вясна».

Его признали виновным в нарушении равноправия граждан (статья 190 УК), пишут правозащитники. В октябре 2022 года Макаренко отказался продавать автозапчасти российским военным, назвав их «оккупантами», писал провластный телеграм-канал.

Макаренко на одном из заседаний по делу рассказал, что 20 октября 2022 года он зашел в магазин и увидел трех военных — у двух из них на руках были шевроны с символом Z. Он сказал: «Оккупантов мы не обслуживаем», из-за чего один из солдат спросил, почему директор считает их оккупантами. Макаренко ответил, что их армия «вторглась в Украину и убивает там людей», передает его слова «Вясна».

Во время суда выяснилось, что российские военные не имели претензий к обвиняемому, а инициатором возбуждения уголовного дела против Макаренко стал беларуский военный Дмитрий Бейдюк из воинской части 97035, утверждают правозащитники.

Осенью бизнесмена на трое суток задержали по уголовной статье о нарушении равноправия граждан (статья 190 УК) и арестовали на 15 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). До суда он находился на свободе, уточняет «Вясна».