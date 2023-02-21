Суд в Гродно приговорил подполковника запаса к 5 годам колонии за комментарии в интернете

Гродненский областной суд приговорил подполковника запаса Андрея Быкова к 5 годам колонии усиленного режима, лишению звания и штрафу в 50 базовых величин, сообщает «Вясна» и телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область».

Заседание прошло 17 февраля, но о его результатах стало известно только сейчас. Быкова признали виновным по нескольким статьям УК: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), насилии или угрозе применения насилия в отношении должностного лица (части 1 и 2 статьи 366 УК), оскорблении Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК).

Подробности дела против Быкова неизвестны. По информации правозащитников, обвинение против Быкова связано с комментариями в интернете.

Как уточняет «Вясна», в ноябре 2022 года подполковника запаса внесли в «террористический» список.