Редактора ABW.by Юрия Гладчука приговорили к 2,5 годам колонии по статьям об оскорблении Лукашенко и грубом нарушении порядка

Суд приговорил редактора спецпроектов портала ABW.by Юрия Гладчука к 2,5 годам колонии, сообщает «Новы Час».

Его признали виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), уточняет издание. Подробности дела неизвестны.

Гладчука задержали в июне 2022 года. Тогда же стало известно о задержании главредки ABW.by Юлии Мудревской, выпускающего редактора и ведущего соцсетей портала.

15 июня в инстаграм-аккаунте «Автобизнеса» появился такой пост: «ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА ТВОЯ КОНТОРКА ТВОРИЛА ДИЧЬ И ЖЕСТКО НАГНЕТАЛА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ В ДНИ ПРОТЕСТОВ ПОСЛЕ ЧЕГО ПОПЫТАЛАСЬ ЗАЧИСТИТЬСЯ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК. ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ, АВБ, КАКИЕ ЖЕ ВЫ ДВУЛИЧНЫЕ», но вскоре его удалили.