Литовская железная дорога задержала 15 вагонов с беларускими удобрениями. Груз с карбамидом следовал в Дубай с перегрузкой в порту Клайпеды, сообщает Беларуский расследовательский центр.

По информации БРЦ, поставщик удобрений – беларуская компания «Техноспецтрейдинг». Стоимость груза составляет более 320 тысяч евро, общий вес удобрений – около 50 тонн. Эту информацию Delfi подтвердил представитель Литовской железной дороги Эдвинас Керза. Груз был задержан 10 февраля, его перевозили через железнодорожный пограничный переход «Стасилос», который на днях был закрыт по решению литовской стороны.

Информация о грузе передана в прокуратуру Литвы.