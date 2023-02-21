СБУ: осужденный в Украине на 10 лет за наемничество беларус был сотрудником КГБ

Суд в Украине приговорил к 10 годам колонии беларуса Максима Зезюльчика по статье о наемничестве (часть 4 статьи 447 УК Украины). Как пишет пресс-служба СБУ, осужденный был сотрудником беларуского КГБ и собирал разведданные.

По информации СБУ, сотрудник КГБ участвовал в боевых действиях против Украины. Среди его основных задач был сбор информации об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ.

«Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Лукашенко», – сказано в пресс-релизе СБУ.

Зезюльчик попал в плен к ВСУ в Донецкой области в сентябре 2022 года. Как утверждает Служба безопасности Украины, он – житель Минской области, в декабре 2020 года его зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность разведчика. По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного.



Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российского ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку. Затем его перебросили в состав оккупационной группировки на восточный фронт.