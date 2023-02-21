В Красный костел, закрытый с осени, пустили священников

В закрытый уже пять месяцев Красный костел пустили священников и костельный комитет, для того, чтобы оценить ущерб, причиненный имуществу прихода во время пожара. В костеле есть отопление и вода, хотя власти утверждали, что это не так, пишет katolik.life.

«З убачанага можам сказаць, што у касцеле цёпла, ёсць гарачая і халодная вада (на плябаніі ўсё гэта адключана), у зале для Богаслужэння няма слядоў узгарання, сажы і іншых бачных пашкоджанняў. Агляд праведзены толькі ў сакрыстыі-канцэлярыі, другі і трэці паверхі над сакрыстыяй патрабуюць дадатковага часу», – говорится в сообщении на сайте костела.

В то же время Мингорисполком утверждает, что в храме отключено электричество, нет воды и отопления, и что все эти системы требуют ремонтно-восстановительных работ. Это сказано в письме, которое получили прихожане в феврале за подписью зампредседателя исполкома Артема Цурана. Отсутствие электричества, тепла и воды названо причиной, по которой костел по-прежнему закрыт для посещения.

В этом же письме говорится, что ремонтно-восстановительные работы проводятся «в «рамках установленных норм в соответствии с законодательством», однако сроки и виды работ не называются.

В сентябре 2022 года в костеле при невыясненных обстоятельствах случился пожар, после которого власти Минска запретили общине использовать здание, священников и прихожан перестали пускать внутрь. 6 октября костел получил уведомление от предприятия «Мінская спадчына» уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования зданием.