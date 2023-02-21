Торговая сеть «Виталюр» заявила о закрытии, такое сообщение появилось в инстаграме компании.

«Дорогие друзья, сегодня наш последний рабочий день. Это была по-настоящему потрясающая история: взлеты, падения, новые открытия.

Начиная с одного небольшого торгового павильона, за 27 лет Виталюр вырос в одну из крупнейших торговых сетей Беларуси, став лидером во многих областях и примером для других. ...Знаем, прощаться нелегко. Но мы верим – впереди у нас ещё много хорошего. До свидания!», – сказано в сообщении торговой сети.

«Виталюр» прекратил работу из-за финансовых трудностей. Магазины сети теперь будут работать под управлением компании «Санта Ритейл».