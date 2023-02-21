Директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых обвиняют по четырем статьям УК

Прокуратура передала в Минский городской суд дело против директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых, пишет само издание.

Золотых обвиняют в разжигании вражды (часть 2 статьи 130 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и превышении полномочий (часть 2 статьи 426 УК), передает «Белорусы и рынок».

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Константин Золотых знал о внесенных в закон о СМИ изменениях, которые препятствовали двум гражданам Польши владеть суммарно 28% акций общества. Поэтому он, без проведения общего собрания акционеров, самостоятельно внес изменения в устав ЗАО об исключении из состава учредителей иностранных граждан и зарегистрировал его в главном управлении юстиции Минского горисполкома. А после представил его вместе с другими документами в Министерство информации. Это стало основанием для того, чтобы ЗАО продолжило функционировать, а Золотых – продолжал являться его директором.

Это, по версии Гепрокуратуры, нарушило права акционеров и навредило государственным и общественным интересам.

В июне 2022 года стало известно об обвинении журналиста в разжигании вражды.

18 мая того же года Золотых и бухгалтера «Белорусов и рынка» Юлию Кохно задержал КГБ, а главреда газеты Андрея Александровича допросили. К вечеру Кохно и Александровича освободили. По словам жены Золотых, в тот день у него дома прошел обыск — силовики конфисковали ноутбук и средства связи. Позже обыск проводили в офисе издания.