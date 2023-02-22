Суд в Бобруйске приговорил местного жителя к 3 годам колонии за кражу 27 велосипедов и оскорбление Лукашенко

Суд Бобруйского района и города Бобруйска приговорил 38-летнего местного жителя к 3 годам колонии усиленного режима по статьям об оскорблении Лукашенко (часть 1 статья 368 УК) и краже, совершенной в крупном размере (часть 3 статьи 205 УК), сообщает Генпрокуратура.

Согласно материалам дела, обвиняемый украл 27 велосипедов на сумму 11 тысяч рублей.

«С 20 июня 2021 года по 12 июня 2022 года систематически в ночное время на территории Бобруйска тайно похищал велосипеды, хранившиеся в подъездах многоквартирных домов», — написала пресс-служба прокуратуры.

27 декабря 2020 года в одном из телеграм-каналов он опубликовал запись с фотографией Лукашенко, используя ненормативную лексику, утверждает ведомство.