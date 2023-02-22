Сенаторы одобрили законопроект о введении смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом

Совет Республики одобрил законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», пишет «Белта».

Этот законопроект предусматривает введение смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом военнослужащим (часть 2 статьи 356 УК). После рассмотрения в Совете Республики документ передают Лукашенко.

Кроме того, законопроект вводит дополнения в статью о дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) — в нее предлагают внести пункты о дискредитации «Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики Беларусь».

Депутаты в первом чтении приняли законопроект о введении смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом

Палата представителей одобрила законопроект в первом чтении 7 декабря, а во втором чтении — 21 февраля.

Предлагаемые изменения в УК в Палате представителей назвали «превентивной мерой распространению заведомо ложной несоответствующей действительности информации о белорусской армии и других "силовых структурах"».