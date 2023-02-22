СК сообщил о задержании водителя грузовика, столкнувшегося с маршруткой в ДТП под Смолевичами, в котором погибли 11 человек

СК сообщил о задержании водителя грузовика, столкнувшегося с маршруткой в ДТП под Смолевичами, в результате которого погибли 11 человек.

Пресс-служба ведомства пишет, что водитель грузовика задержан по подозрению в совершении преступления. Ранее глава СК Дмитрий Гора рассказал, что по факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек (статья 317 УК).

Ведомство установило личности всех погибших, среди них двое подростков — 13 и 14 лет. В больнице находятся с травмами различной степени тяжести находятся девять человек.

Кроме того, в СК рассказали о назначении внеплановых проверок компаний-перевозчиков и изъятии документов предприятий, которым принадлежат грузовик и маршрутка.

20 февраля на дороге Смолевичи-Шацк грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с маршрутным такси — в результате аварии погибли 11 человек.