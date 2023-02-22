Евросоюз на год продлил санкции против Александра Лукашенко, его окружения и ряда беларуских организаций

Послы стран Евроcоюза в Брюсселе договорились о продлении на год существующих санкций в отношении физических и юридических лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко и его ближайшее окружение, сообщает Deutsche Welle.

Издание добавляет, что речь идет о замороженных активах и запрете на выдачу виз в ЕС.

Новый пакет санкций в отношении беларуских властей за их поддержку российской агрессии против Украины обсудят сегодня во второй половине дня вместе с десятым пакетом санкций в отношении России, пишет DW со ссылкой на европейского дипломата.