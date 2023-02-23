Осужденный на 2 года колонии журналист Александр Ивулин вышел на свободу, сообщил он сам в инстаграм.

«Все эти 624 дня, пока мы не виделись, вам было намного сложнее, чем мне. Вас пугала неизвестность. Вы не знали, как я и что со мной. Не знали, как мне помочь. При этом делали все возможное, чтобы по ту сторону забора мне жилось чуть проще. Делали так много, что я пока не могу осознать весь масштаб», — написал он.

Медиаменеджер Дмитрий Навоша уточнил, что Ивулин уехал из Беларуси.

В январе 2022 года суд Советского района Минска приговорил журналиста Александра Ивулина к 2 годам колонии общего режима по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342).

«Если у моего ютуб‑канала была какая‑то миссия, то это точно не дискредитация положения в Республике Беларусь». Последнее слово Александра Ивулина

По данным следствия, 23 августа и 27 сентября 2020 года Ивулин вместе с другими протестующими «двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, блокируя и преграждая путь автомобилям».

Кроме того, обвинение считало, что журналист размещал в своем ютуб-канале «ЧестнОК» «видеозаписи побудительного характера, чтобы создать негативную оценку действующей власти». Тем самым Ивулин выступил организатором группы граждан, которые участвовали в протестах с августа 2020 по март 2021 года.