Пенсионерку из Бреста осудили на год домашней химии за надписи «Нет войне» и «Жыве Беларусь»
Пенсионерку из Бреста осудили на год домашней химии за надписи «Нет войне» и «Жыве Беларусь»
23 февраля 2023, 18:56
 
 
 
 
 

Суд приговорил 68-летнюю Людмилу Коган из Бреста к одному году домашней химии по статье об осквернении сооружений (статья 341 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Людмиле Коган вменялось в вину то, что она написала фломастером на рекламном баннере на остановке общественного транспорта фразы «Нет войне» и «Жыве Беларусь». Таким образом она, по версии обвинения, нанесла ущерб предприятию, на балансе которого находится остановка.

Надпись, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Фото: «Обратная сторона»

Силовики задержали Людмилу Коган в декабре 2022 года. После оглашения приговора ее отпустили из-под домашнего ареста.

     
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