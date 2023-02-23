Пенсионерку из Бреста осудили на год домашней химии за надписи «Нет войне» и «Жыве Беларусь»

Суд приговорил 68-летнюю Людмилу Коган из Бреста к одному году домашней химии по статье об осквернении сооружений (статья 341 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Людмиле Коган вменялось в вину то, что она написала фломастером на рекламном баннере на остановке общественного транспорта фразы «Нет войне» и «Жыве Беларусь». Таким образом она, по версии обвинения, нанесла ущерб предприятию, на балансе которого находится остановка.

Силовики задержали Людмилу Коган в декабре 2022 года. После оглашения приговора ее отпустили из-под домашнего ареста.