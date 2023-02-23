Netflix заморозил работу над проектом беларуской режиссерки Дарьи Жук

Платформа Netflix заморозила работу над проектом беларуской режиссерки Дарьи Жук, об этом она рассказала в интервью DW.

Речь идет о российском криминальном триллере «ЗАТО» для Netflix, о начале работе над которым Дарья Жук объявила в начале прошлого года.

Действия триллера разворачивались в постсоветский период. По сюжету журналистка Кристина и милиционер по фамилии Дашкин пытаются расследовать дело об исчезновении ребенка в закрытом городе Лобачевск-4, писала о фильме в феврале 2022 года «Афиша Daily».

«Для любого кинематографиста это сложно: начинать проекты и не заканчивать их. С одной стороны, это был шок, с другой — я понимала, что какой-то ответ должен был случиться. Отпустить этот проект было сложно, но возможно. Я сняла лучший материал в своей жизни, и сейчас, возможно, он навсегда ляжет на полку», – рассказала режиссерка в интервью.

По ее словам, платформа заняла выжидательную позицию «мы подумаем» в отношении ее проекта.

«Я так понимаю, что для Netflix это небольшие вложения, их бренд для них важнее. Этот рынок для них закрылся, и они двинулись дальше. Я тоже так сделала. У меня много других проектов, которые меня отвлекли. Я стала мамой. Это тоже для меня был новый виток жизни», – добавила она.