Корреспондентку издания Intex‑press оштрафовали на 555 рублей по статье о распространении «экстремистских» материалов

Корреспондентку издания Intex-press оштрафовали на 15 базовых величин по статье о распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает издание.

Согласно протоколу, корреспондент переслала информацию из признанного «экстремистким» телеграм-канала. У журналистки конфисковали телефон.

16 февраля корреспондентку, которая проводила уличные опросы задержали на 72 часа. Имя девушки не называется.

15 февраля в ООО «Издательский дом "Интекс-пресс" силовики пришли с постановлением на осмотр. В результате у сотрудников забрали системные блоки, фотоаппарат, рабочие и личные ноутбуки сотрудников, компьютерную технику бухгалтерии и рекламного отдела.