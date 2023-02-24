СК: тела двух мигрантов обнаружили в канаве на границе с Литвой

Тела двух мигрантов обнаружили под водой в канаве Браславского района на границе с Литвой, сообщил Следственный комитет.

По информации ведомства, при одном из них были документы гражданина Шри-Ланки.

18 февраля в агрогородке Михановичи силовики задержали 94 мигрантов. 6 февраля погибшего мигранта обнаружили на границе с Польшей.

В январе Следственный комитет рассказал о погибшем возле границы с Польшей мигранта «арабской национальности». В конце декабря представители Погранкомитета обнаружили возле границы с Польшей труп мигранта из Того. 20 декабря ГПК сообщил о трупе мигранта «неславянской внешности» недалеко от калитки в польском заграждении. 27 декабря рядом с польской границей пограничники обнаружили гражданина Сирии и труп его дочери.