Музыкантов группы Litesound и их родителей обвиняют в грубом нарушении порядка и незаконных действиях в отношении оружия

Музыкантов группы Litesound и их родителей обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконных действиях в отношении оружия (часть 2 статьи 295 УК), сообщает BY_culture со ссылкой на расписание суда.

Первое заседание над семьей музыкантов пройдет 10 марта в суде Советского района Минска.

О задержании музыкантов из группы Litesound стало известно в октябре 2022 года. В январе сообщалось, что в СИЗО Юрия Каракина случился инсульт, его перевели домой. Остальные члены семьи находятся в СИЗО на Володарского.

Litesound — рок-группа, созданная братьями Карякиными в Минске в 2005 году. В 2012 году они выступали от Беларуси на «Евровидении».

В 2020 году Litesound выступили на согласованном с властями митинге в поддержку Светланы Тихановской. В октябре того же года их концерт в Минске отменили, сославшись на назначенное в зале «правительственное мероприятие» вместо выступления.