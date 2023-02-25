Суд приговорил онкобольного жителя Барановичей, который вернулся в Беларусь на медосбледование, к году колонии

Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил 28-летнего местного жителя Анатолия Пугача к году колонии по статье об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Пугача обвинили в том, что он с 25 февраля по 18 марта 2022 года разместил на своей странице в неназванной социальной сети ролики, которые «содержали оскорбление Лукашенко». Какие именно это были видео, не уточняется.

Судья Оксана Литвинчик приговорила его к году колонии. Также у Пугача конфисковали телефон.

По информации правозащитников, его задержали 13 декабря — на следующий день, когда он вернулся из Польши. В соседней стране у него обнаружили онкологическое заболевание, в Беларусь он вернулся на медицинское обследование.