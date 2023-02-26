Во время рейда ОМОНа в клуб Hide пострадала посетительница, ей пришлось амптутировать часть пальца; после ее осудили на 15 суток

Во время рейда ОМОНа в минский клуб Hide в ноябре посетительница вечеринки Ольга Степаненко травмировала часть пальца. Об этом девушка сама рассказала «Медиазоне».

Степаненко выслала редакции документы, подтверждающие вызов скорой помощи в ту ночь, а также справку из больницы, где указано, что ей ампутировали часть пальца на левой руке.

Как точно девушка получила травму, она не помнит. Степаненко увидела ее после того, как в клуб забежал ОМОН с требованием к посетителям лечь на пол.

«Разорванная часть в области ногтя (части фаланги с ногтем не было), из раны вытекло много крови. Вокруг много людей и темно. Я была в шоке. Вероятнее всего, мне просто наступили сапогом, когда я ложилась лицом к полу, опираясь на него руками», — указала она в своей истории на сайте BYSOL.

Утром, когда девушка вернулась из больницы, к ней в квартиру приехали двое милиционеров и отвезли в РУВД. Там на Степаненко составили протокол за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП), в котором указано, что она, находясь в РУВД Ленинского района Минска, «размахивала руками, громко кричала, на требования успокоиться не реагировала». После минчанку увезли в изолятор на Окрестина, а суд по скайпу назначил ей 15 суток административного ареста.

Во время ареста Ольге Степаненко согласились перевязать палец один раз. Минчанка рассказала о случившемся только после переезда в Польшу. BYSOL открыл для нее сбор средств.