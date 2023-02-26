Правозащитница из Орши получила 15 суток ареста за сообщение с приглашением отпраздновать открытие дома для кошек

Суд Оршанского района назначил 15 суток административного ареста правозащитнице Елене Мирошниченко за призыв отпраздновать открытие дома для кошек, пишет правозащитный центр «Вясна». Это случилось в начале февраля, но о причине ареста стало известно только сейчас.

Мирошниченко задержали, когда она пришла в милицию по повестке. На нее составили протокол по статье о несанкционированном пикете (статья 24.23 КоАП). Причиной стало сообщение в группе «Хвостики» в Viber, созданной для помощи бездомным животным, в котором она «оставила приглашение принять участие в праздновании открытия дома для кошек с совместным чаепитием».

Как пишет «Вясна», судья при вынесении решения учитывала «характер и степень общественного вреда совершенного административного правонарушения, которое относится, согласна КоАП, к категории нацеленных на дестабилизациию обстановки в обществе и государстве».