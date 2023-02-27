Суд приговорил минчанина из «списка террористов» к трем годам колонии из‑за комментариев

Минский областной суд приговорил 34-летнего Александра Емельянова к трем годам колонии по статьям о разжигании вражды и оскорблении Лукашенко (статьи 130 и 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, Емельянов оставил в 2020 и 2021 годах в чатах в телеграме несколько комментариев, которые «содержали очевидно негативную оценку сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, а также групп лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности». Кроме того, в 2022 году он разместил в чатах комментарии, «содержащие очевидно негативную оценку» Лукашенко, «оскорбляющие его честь и достоинство».

В начале 2023 года КГБ включил Александра Емельянова в список «лиц, причастных к террористической деятельности».