Беларус умер в автобусе на литовской границе

Тело 53-летнего мужчины обнаружили ночью 25 февраля в автобусе в пограничном пункте пропуска Райгардас (с беларуской стороны — Привалка), сообщает 15min.lt.

По словам Гедрюса Мишутиса, официального представителя пограничной службы Литвы, беларусу стало плохо по прибытии в пункт пропуска. Спасти его не удалось. Отмечается, что внешних повреждений на теле не обнаружено.

Автобус следовал в Беларусь через Литву по маршруту Варшава-Белосток-Гродно. Литовская полиция начала досудебное расследование для установления причины смерти.