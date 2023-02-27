57‑летнего врача из Сморгони приговорили к 6 годам колонии за комментарии на YouTube

Гродненский областной суд приговорил 57-летнего врача Евгения Бужинского к 6 годам лишения свободы и штрафу в размене 50 базовых величин из-за оставленных в YouTube комментариев, сообщает Следственный комитет.

Его признали виновным по пяти статьям УК: разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), оскорблении Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Согласно материалам дела, Бужинский с октября 2020 года по июнь 2022 оставил около 450 комментариев под видео на YouTube. Ведомство опубликовало скриншоты некоторых из них: «Украина! Вашей стране скорее победить бандитов, а потом, братья, помогите Беларуси», «тяните время, пусть орки выдыхаются, выждите время, подготовьте армию и выносите это быдло на вилах из Украины» и «Светлана Георгиевна, максимально настойчиво ставьте проблему перед ЕС! Всеми способами требуйте жестких санкций в отношении РФ и Лукашенко! Удачи Вам».

Пресс-служба СК уточнила, что обвиняемый был трудоустроен врачом в частной медицинской компании, а в июне 2022 года осужден по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

Обновлено в 15:54. Добавлена информация об имени и фамилии осужденного.