Прокурор запросил 19 лет лишения свободы для Светланы Тихановской и Павла Латушко, сообщает «Вясна».

Суд по делу против политиков проходит заочно, в режиме «специального производства», его детали неизвестны. По 12 лет колонии обвинение запросило для Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и Марии Мороз, уточняет «Вясна».

Светлану Тихановскую обвиняют в:

приготовлении к захвату и удержанию зданий и сооружений (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 292 УК), приготовлении к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК);

заговоре с целью захвата власти (часть1 статьи 357 УК);

создании экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК);

оказании помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности (часть 1 статьи 356 УК);

самовольном присвоении звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствовании работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

организации грубого нарушения порядка (часть 4 статьи 16 и часть 2 статьи 342 УК).

Павлу Латушко вменяют:

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК);

получение взятки (часть 3 статьи 430 УК).

Против Сергея Дылевского возбуждено дело по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям против нацбезопасности, создании и руководства экстремистского формирования. Ольгу Ковалькову обвиняют по тем же статьям, но еще и о разжигании вражды и о воспрепятствовании работе ЦИК.

СК начал «специальное производство» против представителей Координационного совета Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и Марии Мороз в октябре 2022 года.

21 июля того же года Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.