Сергею Тихановскому присудили еще полтора года колонии по новому обвинению

Суд Жодино приговорил Сергея Тихановского к дополнительным полутора годам колонии по статье о злостном неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии обвинения, Тихановский «систематически допускал неповиновение законным требованиям администрации» и «провоцировал конфликты».

«По совокупности приговоров ему определено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 9 месяцев 5 дней», — сказано в сообщении прокуратуры.

Свою Вину Сергей Тихановский не признал.

14 декабря 2021 года Сергей Тихановский был осужден на 18 лет колонии строго режима. Его признали виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигании социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозах в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). В августе 2022 года Тихановского перевели на тюремный режим.