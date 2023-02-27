На госТВ появилась социальная реклама, призывающая уехавших беларусов возвращаться

На государственном телеканале «Беларусь-4» (Брест) показали видеоролик под названием «Возвращайся туда, где ты нужен». Социальная реклама призывает беларусов, покинувших страну, возвращаться на родину.

Ролик начинается с кадров акций протеста в августе 2020 года — в Бресте и Пинске. После этого на черном фоне появляется надпись «Это в прошлом», и видеоряд меняется. Далее в ролике показывают голубое небо, птиц, городские пейзажи Бреста — парки, улицы, предприятия. Завершается ролик надписью «Будущее мы построим вместе. Возвращайся туда, где ты нужен» на фоне выпущенных в небо красных, зеленых и белых воздушных шаров.

6 февраля Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии «для работы с желающими вернуться на родину». Документ предусматривает, что беларус, покинувший страну и опасающийся преследования, может обратиться в специальную комиссию, в которой его проинфомируют о наличии или отсутствии возбужденного в отношении него уголовного дела или административного процесса. А также – о возможности их прекращения.

«Для тех, кто обратится, все кончится плохо». Юрист комментирует указ Лукашенко о комиссии «по возвращению»

Позже стал известен и состав комиссии. В нее вошли 29 человек. Среди них

сотрудники государственных каналов — Григорий Азаренок, Марат Марков, Иван Эйсмонт, силовики — генеральный прокурор Андрей Швед, который является председателем комиссии, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель КГБ Иван Тертель и другие.