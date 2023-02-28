Bellingcat: пока невозможно проверить утверждения BYPOL о повреждении российского самолета в Мачулищах
Bellingcat: пока невозможно проверить утверждения BYPOL о повреждении российского самолета в Мачулищах
Диверсия на аэродроме в Мачулищах
28 февраля 2023, 19:42
 
 
 
 
 

Из-за качества спутниковых снимков пока невозможно проверить утверждения BYPOL о повреждении российского разведывательного самолета А-50У в Мачулищах, пишет Bellingcat.

Издание прокомментировало снимок, сделанный оператором Planet и спутниковые фотографии Maxar. Журналисты Bellingcat утверждают, что по сравнению с более ранним изображением самолета от 19 февраля кажется, что есть разница в цвете крыльев, но это может быть из-за снега на его поверхности.

26 февраля инициатива экс-силовиков BYPOL сообщила, что на аэродроме «Мачулищи» произошло два взрыва, в результате которых был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. По утверждению BYPOL, диверсию совершили участники плана «Перамога».

     
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