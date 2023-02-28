Украина приостановила свое участие в соглашении с Беларусью о пограничном сотрудничестве

Украина вышла из соглашения с Беларусью в сфере пограничного сотрудничества, написал в своем телеграм-канале Тарас Мельничук, представитель Кабинета министров в Верховной раде Украины.

Как уточняет Мельничук, речь идет о соглашении стран по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-беларуской границе. Соглашение было подписано в Киеве в 1995 году.

Кроме того, сегодня Верховная рада приостановила действие соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую границу, подписанного в 2011 году в Донецке.