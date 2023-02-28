В католическом храме в Солах закрасили фреску «Чудо на Висле»; ранее про нее сняла сюжет сотрудница «Беларусь 1» Лебедева

В католическом храме в Солах Сморгонского района Гродненской области закрасили фреску «Чудо на Висле», сообщает Katolik.life.

Фотографии закрашенной фрески опубликовал пользователь Witek Korybut-Daszkiewicz.

В декабре 2021 года сотрудница «Беларусь 1» Ксения Лебедева выпустила сюжет о храме. По ее мнению, картина «призывает к разжиганию национальной и религиозной вражды».

На картине изображена Варшавская битва 1920 года. По информации Katolik.life, эту фреску уже закрашивали во времена Советского союза.