«Вясна»: после возвращения в Беларусь силовики задержали уволенного в 2020 году спасателя

Силовики задержали 32-летнего Максима Сташулёнка после возвращения в Беларусь, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Сташулёнка задержали в начале февраля. Он содержится в СИЗО, его подозревают по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

В 2020 году Сташулёнок работал в пожарной аварийно-спасательной части №2 Фрунзенского района, писало «Еврорадио». По его словам, его уволили после того, как он предупредил жителей столичного жилого комплекса «Каскад», что МЧС планирует снять вывешенный между домами бело-красно-белый флаг.