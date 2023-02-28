Суд приговорил пинчанина к году колонии по статье об оскорблении Александра Лукашенко; блогер разместил карикатуру на политика

Суд Пинского района и Пинска приговорил местного блогера Николая Климовича к году колонии по статье об оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, в вину ему поставили «сатирический рисунок», который он разместил на своей странице в неназванной социальной сети.

Климовича арестовали в зале суда. «Вясна» пишет, что у блогера вторая группа инвалидности, у него проблемы с сердцем.

Ранее Климовича оштрафовали на 111 рублей по статье о демонстрировании нацистской символики (статья 19.10 КоАП) за реакцию в «Одноклассниках» на карикатуру Владимира Путина в нацистской форме.