МВД: во время встречи «ЧВК Редан» в Гомеле задержано 200 человек, из них 183 – несовершеннолетние

На встрече молодежной субкультуры «ЧВК Редан» в гомельском ТЦ «Секрет» было задержано 200 человек, 183 из них – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МВД.

Как утверждают в МВД, задержания проводились без применения физической силы.

«Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16-ти, дополнительно грозит административная ответственность», – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, вечером в провластном телеграм-канале «Книга Гу "База"» появилось «покаянное» видео с тикток-блогеркой. На камеру она сказала, что «повелась на тренд и снимала видео на тему "ЧВК Редан"». Авторы канала утверждали, что с ней «была проведена профилактическая беседа».



«ЧВК Редан» — молодежное субкультурное движение, зародившееся в России и названное в честь преступной организации «Геней Редан» из манги Hunter X Hunter. Подростки, которые причисляют себя к группе «ЧВК Редан» носят преимущественно черную одежду и используют символ паука с двенадцатью лапами.