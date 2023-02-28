В Гомеле во время встречи «ЧВК Редан» задержали «около 50» подростков

Около 50 человек пришли на встречу молодежной субкультуры «ЧВК Редан» в гомельский ТЦ «Секрет» — «большинство» из них задержали и отвезли в Центральное РОВД города, сообщил провластный телеграм-канал «Белорусский силовик».

По информации автора канала, большинству задержанных от 13 до 16 лет, сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. «Белорусский силовик» также опубликовал снимки подростков, стоящих напротив стены, похожей на стену Центрального РОВД Гомеля.

«Формально это массовое несанкционированное мероприятие, участники которого понесут ответственность в зависимости от своего возраста», — написали авторы телеграм-канала.

Вечером в другом провластном телеграм-канале «Книга Гу "База"» появилось «покаянное» видео с тикток-блогеркой. На камеру она сказала, что «повелась на тренд и снимала видео на тему "ЧВК Редан"». Авторы канала утверждали, что с ней «была проведена профилактическая беседа».

«ЧВК Редан» — молодежное субкультурное движение, зародившееся в России и названное в честь преступной организации «Геней Редан» из манги Hunter X Hunter. Подростки, которые причисляют себя к группе «ЧВК Редан» носят преимущественно черную одежду и используют символ паука с двенадцатью лапами.