BYPOL: самолет в Мачулищах повредили с помощью двух дронов с 200 граммами взрывчатого вещества

Участники плана «Перамога» организовали диверсию на военном аэродроме в Мачулищах с помощью двух дронов компании DJI, переоборудованных в дроны-камикадзе кустарным способом, утверждает инициатива экс-силовиков BYPOL.

Организация утверждает, что дроны при этом несли заряд по 200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента были использованы металлические шары с примерным количеством 200 штук на каждый.

Bellingcat: пока невозможно проверить утверждения BYPOL о повреждении российского самолета в Мачулищах

BYPOL, ссылаясь на опубликованные спутниковые снимки аэродрома, утверждает, что у российского разведывательного самолета А-50У поврежден локатор, еще одно повреждение находится в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии — в его передней части, вблизи носового отсека.

По мнению инициативы, восстановление описанных выше повреждений «требует наличия не одной ремонтной бригады, а коллективов специалистов, работающих в своих узких направлениях».

Расследовательское медиа Bellingcat писало, что, из-за качества опубликованных Maxar и Planet спутниковых снимков пока невозможно проверить утверждения BYPOL о повреждении российского самолета в Мачулищах. Согласно их версии, разницу в цвете крыльев самолета можно объяснить снегом на его поверхности.