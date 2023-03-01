Минский пластический хирург Алексей Дужий не вышел на свободу после 12 суток ареста, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Где сейчас находится врач, неизвестно. По информации авторов канала,после задержания его арестовали на 15 суток, а потом на еще 12 суток. Статьи, по которым судили медика, неизвестны.

О задержании Дужия стало известно 15 февраля.

Согласно информации на его профессиональном сайте, Дужий является членом ассоциации Беларуского общества пластической реконструктивной и эстетической хирургии.