На «Беларусь-1» опровергли повреждение российского самолета в Мачулищах

В сюжете государственного телеканала «Беларусь-1» опровергли повреждение российского самолета ДРЛО А-50У с регистрационным номером RF-50608.

Авторы сюжета использовали кадры с самолетом, снятые в вечернее время. Дата съемки неизвестна. Самолет показывают с ракурса снизу, видимых повреждений на его поверхности незаметно.

Ролик анонсировали в телеграм-канале ATN, а позже показали «в перебивке» вечерней программы «Панорама», уделив теме 50 секунд.

«Это тот самый самолет, который накануне стал главным героем очередного фейка от беглых экстремистов. Как видите, лайнер как выполнял так и выполняет свою работу в рамках союзной группировки Беларуси и России. Живой и цел», — сказала ведущая передачи.

По мнению инициативы экс-силовиков BYPOL, у российского разведывательного самолета А-50У поврежден локатор, еще одно повреждение находится в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии — в его передней части, вблизи носового отсека.

Расследовательское медиа Bellingcat утверждало, что сделать выводы о наличии повреждений у самолета пока невозможно из-за качества опубликованных 28 февраля спутниковых снимков аэродрома.

Дроны, взрывы, самолет. Что известно о диверсии на военном аэродроме в Мачулищах под Минском

26 февраля BYPOL сообщил, что на аэродроме «Мачулищи» произошло два взрыва, в результате которых был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. По утверждению BYPOL, диверсию совершили участники плана «Перамога».