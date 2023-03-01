Провластная активистка обратилась в администрацию Лукашенко с просьбой снести памятник Ларисе Гениюш в Зельве

Провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева обратилась в администрацию Лукашенко с просьбой ликвидировать памятник беларуской поэтессе, писательнице и диссидентке Ларисе Гениюш.

Текст обращения Бондарева опубликовала в своем телеграм-канале. Провластная активистка назвала Гениюш «однозначно отрицательной фигурой», которая «вела пронацистскую пропаганду, писала антипартизанские стихотворения, публиковалась в гитлеровской прессе и призывала полицаев "да барацьбы, да найбольшых ахвяраў і чынаў для пакрыўджанага нашага народу"».

Кроме того, Бондарева обратилась к митрополиту Вениамину с просьбой дать согласие на ликвидацию памятника, так как он установлен на территории церкви в Зельве.

Провластная активистка возмутилась, что долго ждет ответа от Гродненской епархии, куда перенаправили ее обращение, и администрации Лукашенко.

Осенью по по инициативе Бондаревой в Старых Дорогах убрали бюсты и памятные доски беларуских поэток и писательниц Ларисы Гениюш и Натальи Арсеньевой, основателей «Нашай Нівы» братьев Луцкевичей, Кастуся Калиновского и деятелей БНР.

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Лариса Гениюш — беларуская поэтесса, писательница и диссидентка. В 1949 ее приговорили к 25 годам лишения свободы, а в 1956 — реабилитировали. Свой опыт допросов и лагерей она описала в мемуарной книге «Споведзь».