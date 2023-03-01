Против гомельчанина, который писал в чатах телеграм-каналов, возбудили уголовное дело о содействии экстремисткой деятельности

Против гомельчанина возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), сообщил провластный телеграм-канал «Ближе к звездам. Гомель».

В покаянном видео задержанный говорит, что он «выкладывал фото и видео в чат "экстремистских" телеграм-каналов» и пересылал «новости с призывами вступления в военные батальоны в Украине». По мнению авторов провластного телеграм-канала, гомельчанин «передавал информацию о перемещении Вооруженных сил РФ на территории Беларуси».

28 февраля СК отчитался о возбуждении за прошедшую неделю трех уголовных дел по статье о содействии экстремистской деятельности в Гродненской области.

Согласно информации пресс-службы, аналогичные дела возбудили против 21-летней жительницы областного центра и 29-летней жительницы Пружанского района, которая «дважды дала интервью интернет-ресурсам, признанными "экстремистскими формированиями"». Последняя после протестов 2020 года жила в Польше, Италии, Голландии, но вернулась в Беларусь в начале 2023 года, рассказали в СК. Кроме того, уголовное дело о содействии экстремистской деятельности возбудили против 41-летнего жителя Гомеля, но следователям не удалось установить его местонахождение, сообщили в пресс-службе.