В Бресте на встрече «ЧВК Редан» силовики задержали 52 человека

В Бресте на встрече «ЧВК Редан» силовики «без применения физической силы» задержали 52 человека, сообщает местный телеграм-канал о работе МВД «Крепость».

Из 52 задержанных, 41 — несовершеннолетний, уточняет «Крепость». С одним из подростков силовики записали «покаянное» видео. На камеру он говорит, что узнал о сходке «ЧВК Редан» из тиктока.

28 февраля во время аналогичной встречи субкультурного движения в Гомеле силовики задержали 200 человек.

«Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16-ти, дополнительно грозит административная ответственность», — говорилось в сообщении МВД.

«ЧВК Редан» — молодежное субкультурное движение, зародившееся в России и названное в честь преступной организации «Геней Редан» из манги Hunter X Hunter. Подростки, которые причисляют себя к группе «ЧВК Редан» носят преимущественно черную одежду и используют символ паука с двенадцатью лапами.