СК возбудил уголовное дело о грубом нарушении порядка из-за встречи участников «ЧВК Редан» в Гомеле

СК возбудил уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) из-за встречи участников «ЧВК Редан» в Гомеле, следует из обращения ведомства.

Против кого конкретно возбуждено уголовное дело, СК не уточняет. Сейчас ведомство устанавливает организаторов собрания, говорится в отчете.

28 февраля на встрече молодежной субкультуры «ЧВК Редан» в гомельском ТЦ «Секрет» силовики задержали 200 человек, 183 из них — несовершеннолетние.

«ЧВК Редан» — молодежное субкультурное движение, зародившееся в России и названное в честь преступной организации «Геней Редан» из манги Hunter X Hunter. Подростки, которые причисляют себя к группе «ЧВК Редан», носят преимущественно черную одежду и используют символ паука с двенадцатью лапами.