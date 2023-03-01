Верховный суд на 3 месяца сократил сроки Марфе Рабковой и еще троим фигурантам дела «Революционнного действия»

Верховный суд на 3 месяца сократил сроки правозащитнице Марфе Рабковой, волонтеру «Вясны» Андрею Чепюку и анархистам Александру Францкевичу и Акихиро Гаевскому-Ханада, сообщает правозащитный центр «Вясна».

28 февраля суд рассмотрел апелляционные жалобы фигурантов десятерых осужденных по делу «Революционного действия», приговор шестерым оставили без изменения.

6 сентября Минский городской суд приговорил фигурантов дела «Революционного действия» к срокам от 5 до 17 лет колонии.

«Направляла волонтеров, а по сути боевиков». В Минске начинается суд над десятью активистами — что мы знаем о деле «Революционного действия»



Александру Францкевичу назначили 17 лет колонии, Акихиро Гаевскому-Ханада — 16 лет колонии, Марфе Рабковой — 15 лет колонии, Алексею Головко — 12 лет колонии, Павлу Шпетному, Никите Дранцу, Александру Козлянко, Андрею Чепюку — по 6 лет колонии, Андрею Марачу и Даниилу Чулю — по 5 лет колонии.

Фигурантов обвиняли по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации (часть 1 и часть 2 статьи 285 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК) и другие.

По версии следствия, c 2005 по 2020 год неустановленные лица при участии анархиста Александра Францкевича и правозащитницы Марфы Рабковой объединили «ряд организованных преступных групп»: «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». Эти объединения, как утверждало обвинение, вошли в состав «международной преступной организации» в качестве ее структурных подразделений.