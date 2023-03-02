«Беларускі Гаюн»: в Мачулищах взлетел российский разведывательный самолет ДРЛО А-50У

На военном аэродроме в Мачулищах взлетел российский разведывательный самолет ДРЛО А-50У, утверждает «Беларускі Гаюн».

По информации мониторинговой группы, самолет в 13:22 пересек беларускую границу и, по предварительным данным, направился в 325-й Авиационный ремонтный завод, который находится в Таганроге. Это предприятие, которое занимается в том числе ремонтом агрегатов самолетов А-50, утверждает «Беларускі Гаюн».

Министерство обороны Беларуси сообщило, что российский ДРЛО А-50 совершил облет границы Беларуси в рамках выполнения задач боевого дежурства в соответствии с планом в сопровождении других самолетов. Куда отправился самолет после облета границ Беларуси Минобороны не сообщило.

26 февраля BYPOL сообщил, что на аэродроме «Мачулищи» произошло два взрыва, в результате которых был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. По утверждению BYPOL, диверсию совершили участники плана «Перамога».

Дроны, взрывы, самолет. Что известно о диверсии на военном аэродроме в Мачулищах под Минском

По мнению инициативы экс-силовиков BYPOL, у российского разведывательного самолета А-50У поврежден локатор, еще одно повреждение находится в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии — в его передней части, вблизи носового отсека.

Расследовательское медиа Bellingcat утверждало, что сделать выводы о наличии повреждений у самолета пока невозможно из-за качества опубликованных 28 февраля спутниковых снимков аэродрома.

1 марта в сюжете государственного телеканала «Беларусь-1» опровергли повреждение российского самолета ДРЛО А-50У с регистрационным номером RF-50608.

Обновлено в 13:24. Добавлена информация о направлении самолета.

Обновлено в 16.02. Добавлена информация Министерства обороны.