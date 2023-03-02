Гендиректора компании «Беллесизделие» будут судить за грубое нарушение порядка

Генерального директора «Беллесизделие» Виталия Василевича и Ольгу Василевич будут судить по уголовной статье за за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Заседание состоится 13 марта в суде Центрального района Минска.

Информация о задержании генерального директора «Беллесизделие» Виталия Василевича сотрудниками ГУБОПиК появилась в ноябре 2022 года.

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с Василевичем, там задержанный говорит, что участвовал в акциях протеста 16 и 23 августа, выходил на проезжую часть, а также не пустил силовиков на территорию своего предприятия. Авторы канала называют Виталия Василевича «долларовым миллионером» и утверждают, что дома у него нашли огнестрельное оружие.

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