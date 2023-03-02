«Климовичи ЧАТ» и «Дважды К» внесли в список «экстремистских формирований», сообщает «Вясна».

«Экстремистским формированием» признали и сообщество «Мая краіна вольная вялікая еўрапейская Беларусь» в фейсбуке и в «Одноклассниках».

На канал «Дважды К» в Youtube подписаны более 5 тысяч человек. Канал рассказывает о жизни в Польше и туристических поездках в Турцию, публикует интервью с беларускими эмигрантами.

Обновлено в 11:41. Добавлена информация о сообществе «Мая краіна вольная вялікая еўрапейская Беларусь».