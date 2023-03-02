Силовики задержали гомельского активиста Илью Миронова, сообщил он сам в фейсбуке.

Где сейчас находится активист, неизвестно. В декабре 2022 года его арестовывали на 12 суток.

В октябре 2022 года суд приговорил Илью Миронова к полутора годам колонии по «делу Зельцера» и освободил в зале суда — с учетом времени, проведенного в СИЗО, судья счел, что он уже отбыл наказание.

В ноябре активиста снова задержали. Силовики проверили его телефон и нашли там подписку на «экстремистские» каналы. Суд арестовал Илью на пять суток. Об условиях в ИВС он рассказывал блогу «Шуфлядка».