Департамент госбезопасности Литвы: беларуские службы вербуют въезжающих в Беларусь литовцев

Беларуские службы безопасности и разведки активизировали свою деятельность и с минувших выходных вербуют граждан Литвы, которые приезжают в Беларусь, сообщает Департамент государственной безопасности Литвы.

ДГБ Литвы пишет, что литовцы получают «дополнительное внимание» со стороны беларуских силовиков на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Пограничники проводят опросы, чтобы выяснить цели визита в Беларусь. Проверяют личные вещи, в том числе мобильные телефоны, списки контактов, фотографии, аккаунты в социальных сетях, карты маршрутов и другую личную информацию.

Во время опросов на границе сотрудники беларуских спецслужб стараются получить данные о политических взглядах человека, родственниках, друзьях, месте работы, отношение к войне России против Украины. ДГБ пишет, что осуждение российской агрессии или поддержка беларуской оппозиции могут расцениваться как враждебные действия, за которые в Беларуси может грозить арест или даже тюремное заключение.

Такие опросы используются для вербовки граждан Литвы и вовлечения их во враждебную государству деятельность.

«Обратите внимание, что компьютеры и мобильные устройства, взятые для проверки белорусскими спецслужбами, скорее всего, будут возвращены с скомпрометированными системами безопасности», — пишет пресс-служба Департамент государственной безопасности Литвы.