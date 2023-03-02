В Минске из-за встреч «ЧВК Редан» задержали 80 человек

В Минске из-за встреч «ЧВК Редан» задержали около 80 человек, сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков на пресс-конференции, передает «Белта».

15 из них «координировали данные группы молодежи», отметил он. Где они сейчас, министр не уточнил.

«Не скрою, вчера также были призывы собраться около торговых центров в Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек, 15 из них совершеннолетних, которые координировали данные группы молодежи. Они привлечены к административной ответственности», — сказал Кубраков.

1 марта в Бресте на встрече «ЧВК Редан» силовики «без применения физической силы» задержали 52 человека. 28 февраля во время аналогичной встречи в Гомеле задержали 200 человек.

«ЧВК Редан» — молодежное субкультурное движение, зародившееся в России и названное в честь преступной организации «Геней Редан» из манги Hunter X Hunter. Подростки, которые причисляют себя к группе «ЧВК Редан» носят преимущественно черную одежду и используют символ паука с двенадцатью лапами.