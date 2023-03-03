Страница «Вконтакте» исследователя Рыгора Астапени добавлена в список «экстремистских» материалов

Страница «Вконтакте» исследователя, основателя Центра новых идей и директора беларуской инициативы исследовательского центра Chatham House, Рыгора Астапени добавлена в список «экстремистских» материалов, такое решение принял суд Солигорского района.

Кроме того, недавно список пополнили телеграм-каналы и чаты «ГАИ Радошковичи и область», «РЭВАНШ», сообщества во «Вконтакте» «Суполка ідэйных», «Цэнтр новых ідэй», «Свободны САЛІГОРСК», «РУХ "ЗА НОВЫЯ ВЫБАРЫ БЕЗ ЛУКАШЭНКІ"», «Мы Супраць саюзнай дзяржавы з Расеяй», «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ! (фільм) - Viva Belarus! (movie)», «МРБ», «КРЫВАКРЫЖ», «КХП-БНФ - Народная партыя», а также инстаграм-аккаунт «Антифонд. Помощь политическим узникам в Беларуси. Дапамога палітзняволеным у Беларусі» и ютуб-канал «Жопа с Усами».